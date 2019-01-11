Son Dakika Haberleri: 19 Yaşındaki Genç Arsada Ölü Bulundu

19 Yaşındaki Genç Arsada Ölü Bulundu

1 saat önce

Malatya'da 19 yaşındaki bir genç boş arsada ölü bulundu.

19 Yaşındaki Genç Arsada Ölü Bulundu, System.String[]
Malatya'da 19 yaşındaki bir genç boş arsada ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sabah erken saatlerde hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın 19 yaşındaki Emre Çurak olduğunu belirlenirken, gencin cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

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