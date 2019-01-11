19 Yaşındaki Genç Arsada Ölü Bulundu
1 saat önce
Malatya'da 19 yaşındaki bir genç boş arsada ölü bulundu.
Malatya
'da 19 yaşındaki bir genç boş arsada ölü bulundu.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Yıldıztepe
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sabah
erken saatlerde hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın 19 yaşındaki Emre Çurak olduğunu belirlenirken, gencin cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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