19 Yaşındaki Genç Kadın Nevşehir'de Ölü Bulundu

NEVŞEHİR'de dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Sümeyye S. (19), boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulundu.

Kentte, Sümeyye S.'den dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sümeyye S.'nin Kayaşehir mevkisindeki Kahveci Dağı'na gittiğini belirledi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, Sümeyye S.'nin, Kahveci Dağı'ndaki boş arazide kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Sümeyye S.'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.