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19 yıl önce kaybolan temizlik işçisi yasak aşk kurbanı çıkı - Son Dakika

19 yıl önce kaybolan temizlik işçisi yasak aşk kurbanı çıkı

17.01.2022 10:01

Elazığ'da 2003 yılında aniden ortadan kaybolan temizlik işçisi Ruhi Canbolat'ın, eşi ve divanın altına saklanan yasak aşk yaşadığı kişinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Canbolat'ın cesedinin motosiklet sepetinde bir köye taşınıp tarlaya gömüldüğü öğrenildi. Gömülü yerden çıkarılan kemikler maktule ait çıkarken Canbolat'ın eşi, onun yasak aşkı ve yasak aşkının ağabeyi tutuklandı.

Elazığ Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat 2003 yılında bir anda kayıplara karıştır. 2021 yılına kadar herhangi bir haber alınamayan 38 yaşındaki Ruhi Canbolat'ın dosyası Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yeniden raftan indirildi. Ruhi kaybolduktan bir süre sonra eşinin, Ruhi Canpolat'ın arkadaşının kardeşi ile evlenmesi dikkat çekti.

EŞİ VE TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Elazığ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince söz konusu kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek yeniden ifadeler alınmaya başlandı. Canbolat'ın eşi A.Ş.'nin sonradan evlendiği T.Ş. ile eşi kaybolmadan önce de sık telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 10 ay boyunca yürütülen titiz çalışmalar sonucu 04 Aralık 2021 günü 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Ruhi Canbolat'ın o dönemki eşinin de bulunduğu 7'si erkek toplam 9 şahıs gözaltına alındı.

KARISININ YASAK AŞK YAŞADIĞINI ÖĞRENMİŞ

Canbolat'ın eşi A.Ş. sorguya alındığında ise her şeyi itiraf etti. Eşinin T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrenip kendisini ve T.Ş.'yi tehdit etmeye başladığını, kendilerinin de plan yaparak eşini öldürdüklerini söyledi. 19 Mayıs 2003 günü sevgisi T.Ş.'nin ağabeyi C.Ş.'nin evlerine gelip divanın altına saklandığını, Ruhi'nin işten geldikten sonra ortaya çıkıp bıçaklamak suretiyle öldürdüklerini kaydetti.

CESEDİ BİR GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR

A.Ş. cesedi bir gün evde tuttuklarını, sonraki gün C.Ş.'nin motosiklet sepetinde cesedi götürdüğünü kaydetti. A.Ş.'nin olaydan iki gün sonra eşi hakkında kayıp bildiriminde bulunduğu belirlendi.

KEMİKLER CANBOLAT'A AİT ÇIKTI

İfadesi alınan C.Ş. de cinayeti itiraf etti. Cinayeti kardeşi ve sevgilisinin başına bir şey gelebileceği korkusu ile işlediklerini söyledi. Cesedi evden A.Ş ile çıkardıktan sonra olay yerine yakın bir bölgede bulunan Sarıçubuk Köyü'ne götürdüğünü ve burada bir tarlaya gömdüğünü söyledi. Belirtilen bölgede yapılan kazı çalışmalarında Ruhi Canpolat'ın cesedine ait kemikler gömülü olduğu yerden çıkarılarak otopsi sonucu çocuklarına teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

9 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ruhi Canpolat'ın eski eşi A.Ş, Ruhi Canbolat'ın arkadaşı C.Ş ve kardeşi T.Ş tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından kemikler üzerinde yapılan çalışma sonucu DNA Ruhi Canbolat ile uyumlu çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 yıl önce kaybolan temizlik işçisi yasak aşk kurbanı çıkı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yıl önce kaybolan temizlik işçisi yasak aşk kurbanı çıkı - Son Dakika
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