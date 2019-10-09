Son Dakika Haberleri: 190 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel 190 düzensiz göçmen yakalandı

190 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 190 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 190 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bademli, Koyunevi ve Behram köyü sahilinde ağaçlık alanlarda saklanan yabancı uyrukluları tespit etti.

Yakalanan 190 düzensiz göçmenin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

190 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:57 Kaynak: AA
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