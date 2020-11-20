1928 Bucaspor telafi etti

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, geçen haftaki Nevşehir Belediyespor mağlubiyetinin yaralarını sardı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, geçen haftaki Nevşehir Belediyespor mağlubiyetinin yaralarını sardı. Bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler evinde rakiplerine geçit vermedi. Bucaspor evinde, Ofspor ve Artvin Hopaspor'u 3-1, Belediye Derincespor'u 1-0, Manisaspor'u 6-1 ve son olarak da Kızılcabölükspor'u 3-0 yenerek 15 puan topladı. Grupta lider Diyarbekirspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Buca'da teknik direktör Uğur Balcıoğlu zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. İzmir ekibi gelecek hafta Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a konuk olacak.



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