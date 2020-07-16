2 çocuk babası, evde intihar etti - Son Dakika

2 çocuk babası, evde intihar etti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Eyüp K. (35), evde boğazını ve bileklerini keserek yaşamına son verdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Eyüp K. (35), evde boğazını ve bileklerini keserek yaşamına son verdi.

Olay, Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp K. evde tek başına bulunduğu sırada boğazını ve bileklerini kesti. Aynı apartmanda oturan annesi, oğlu Eyüp K.'yi sabah kahvaltıya davet etmek istedi. Annesi, oğlunun kapıyı açmaması üzerine şüphelenerek durum polise bildirildi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Eyüp K.'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eyüp K.'nin öldüğünü belirledi.

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2 çocuk babası olduğu öğrenilen Eyüp K.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yarımca, Körfez, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 çocuk babası, evde intihar etti - Son Dakika
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