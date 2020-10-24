2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı - Son Dakika

2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı

24.10.2020 14:06

2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı 90 bin TL'den satılan arabanın fiyatı 2 ayda 138 bin TL'ye çıktı İkinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor.

2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı

90 bin TL'den satılan arabanın fiyatı 2 ayda 138 bin TL'ye çıktı

SAMSUN - İkinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan oto pazarında yüzlerce alıcı ve satıcı buluşuyor. İkinci el arabanın sergilendiği oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, araç alışverişi ise yok denecek kadar az.

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, artan fiyatlar yüzünden 2 aydır telefonlarının çalmadığını söyledi. Satıcılar satış yapamamaktan yakınırken, alıcılar ise fiyatların aşırı derecede artmasından şikayetçi.

Piyasanın oldukça durgun olduğuna dikkat çeken İbrahim Kınık, "2 aydır telefonlarımız çalmıyor. Piyasa çok durgun. Piyasa durgun olmasına rağmen her geçen gün araba fiyatları artıyor. Korona virüste 2. dalga paniği var. Bu da sıfır araba üretimine olumsuz yansıyor. Sıfır araba üretimindeki belirsizlik de 2. el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Şu anda sorunsuz binmek isteyeceğiniz 2. el bir araba için en az 120 bin TL bütçe ayırmanız gerekiyor. Şu anda 120 bin TL olan araba, pandemi öncesinde 70-80 bin TL'ye rahatlıkla alınabiliyordu" dedi.

Vatandaşların sadece fiyat sorduğunu ama satışın olmadığından yakınan satıcılar ise, "Piyasa çok durgun. 2 aydır pazara geliyoruz. Bu durumdan alıcı da satıcı da memnun değil. Pazarda kalabalık var ama herkes kendi kafasındaki rakama göre araba bakıyor. Piyasa her geçen gün yükseldiği için istediği fiyatı bulamayan alıcılar elleri boş geri dönüyorlar. Ben 2015 model arabamı 138 bin TL'ye sarışa çıkardım. Biz de piyasaya göre hareket ediyoruz. 2 ay önce 90-95 bin TL civarında olan arabamızın fiyatı şu anda 138 bine kadar fırladı. Örnekler de karşımızda. 2 sene önce 55 bin TL'lik bir araba şu anda 125 bin TL'ye çıktı. Alıcı için de satıcı için de zor bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştular.

Zor imkanlar içerisinde para biriktirerek araba almak isteyen alıcılar ise şunları söylediler:

"İmkanlar gerçekten çok zor. Araba almak için pazara geldik. Kafamızdaki rakam 50-60 bin TL civarında. O fiyatlara araba yok. Bazı arabalar var ama hep kırık, dökük. Yaklaşık 1 aydır araba arıyoruz. Fiyatlar bir anda fırladı ve ikiye katladı. Ben de 2010 model Ford Fiesta araba vardı. 2 sene önce 34 bin TL'ye satmıştım. Sattığım araba şu anda 90 bin TL olmuş. Bu kadar da olmaz yani. Fiyatlar tam anlamıyla uçmuş."

2. el otomobil piyasasının oldukça durgun geçtiği Samsun'da alım-satım olmamasına rağmen fiyatlar devamlı yükseliyor.

2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı
2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı
2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı
2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı

İkinci El Otomobil, Türk Lirası, Otomobil, Araba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı - Son Dakika Ekonomi

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