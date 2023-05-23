2 gün önce açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı - Son Dakika
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2 gün önce açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı

23.05.2023 20:58

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın Defne Devlet Hastanesi pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Ancak 2 gün önce açılan hastaneyi bugün su bastı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde, küçük bir alana beton döküldüğü görülmüş ve hükümetten yapılan açıklamada törenin temsili olduğu ve hastanenin 2 ay içinde tamamlanacağı söylenmişti.

HASTANE PAZAR GÜNÜ AÇILDI

Söz konusu hastane Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, açılış töreninde, "Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar, daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler" diyerek muhalefeti eleştirmişti.

HASTANEYİ SU BASTI

Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastaneyi bugün su bastı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, personelin hastanenin içine dolan yağmur sularını çekçeklerle dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

TTB: SADECE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLİYOR

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün sosyal medya hesabında, "TTB ve Hatay Tabip Odası, dün açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'nde hekimler/sağlık emekçileri ve başhekimle görüştü, yaşanan sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan hastanede inşaatın sürdüğü ve sadece poliklinik hizmeti verilebildiği gözlemlendi" açıklamasını yaptı.

TTB, hastanede inşaat çalışmalarının devam ettiğini gösteren bir de video paylaştı. Videoda, hastanenin poliklinikler dışındaki bölümlerinde inşaatın sürdüğü görüldü.

"ACİL SERVİS, DİYALİZ ÜNİTESİ ÇALIŞMIYOR"

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, hastanede sadece poliklinik hizmeti verildiğini, yataklı servislerin ve ameliyathanenin çalışmadığına dikkat çekerek, "Acil servis, diyaliz ünitesi çalışmıyor. Bunlarla ilgili inşaat halen hızla sürüyor. Çelik konstrüksiyondan ve yatay mimari şeklinde yapıyorlar. Hastane tamamen teslim edilmeden, kontrolleri yapılmadan hizmete açılması çok doğru değil. Gördünüz, hastaneyi su bastı. Hastalar dışarı çıkarılmak zorunda kaldı. Kısa süreli yağmur olmasına rağmen hastaneyi su bastı. Orada çalışan işçiler, sağlıkçılar ve oraya giden halkın sağlığı açısından da çok doğru değil. Hastanenin tamamen ekipmanları ve personeli sağlanmadan açılması doğru değil. Orada çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından da çok doğru değil" dedi.

Kaynak: ANKA
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Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Hatay, Güncel, Son Dakika

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