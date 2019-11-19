Son Dakika Haberleri: 2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa 2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelem kazada 1 kişi yaralandı.

2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelem kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu güney yan yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklı kavşakta Derviş Ç. yönetimindeki 41 J 4163 plakalı özel halk otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Ozan İ. idaresindeki 41 J 4206 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada Derviş Ç. idaresindeki halk otobüsündeki ismi öğrenilemeyen bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen anbulansa alınan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incleme başlatıldı. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı Otobüste genç kıza sözlü taciz iddiası: Karşımda oturma kalk, gözüm kayıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 04:43:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]