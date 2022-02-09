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2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı - Son Dakika

2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı

09.02.2022 12:06

Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede sırasında bıçakla ağır yaralayan Tolga Daşkıran, dün tutuklanmıştı. Daşkıran, avukatının yaptığı itiraz sonrasında serbest bırakıldı.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı.

ARBEDEDE BIÇAKLADI

Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

2. Kadir Şeker vakasında sevindiren gelişme! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı

DURUMLARI AĞIR

Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi.

2. Kadir Şeker vakasında sevindiren gelişme! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Cezaevine gönderilen Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, 'üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

KADİR ŞEKER'İ HATIRLATTI

Daşkıran'ın durumu, bir parkta sevgilisi tarafından darbedilen kadını kurtarmak isterken çıkan arbedede saldırganı bıçaklayarak öldüren ve tutuklu yargılanan Kadir Şeker'i anımsattı.

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Kadir şeker, Afganistan, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı - Son Dakika
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