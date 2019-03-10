2. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Bilecik
30 dakika önce
Bilecik'te, bir apartmanın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Bilecik
'te, bir apartmanın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
Çakallı Sokak Akkent
Sitesi'nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Emine Akkaş (66), bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan bahçeye düştü.
Yaralanan Akkaş, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akkaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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