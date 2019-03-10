Son Dakika Haberleri: 2. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Bilecik

2. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Bilecik

30 dakika önce

Bilecik'te, bir apartmanın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Bilecik'te, bir apartmanın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokak Akkent Sitesi'nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Emine Akkaş (66), bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan bahçeye düştü.

Yaralanan Akkaş, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akkaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel
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