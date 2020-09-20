Alaplı'da iş adamı ve yanında bulunan kadını öldüren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Alaplı'da iş adamı ve yanında bulunan kadını öldüren 4 kişi tutuklandı

Alaplı'da iş adamı ve yanında bulunan kadını öldüren 4 kişi tutuklandı Cinayetlerde kullanmak üzere toprağa otomatik tüfekler gömmüşler Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçen 20 Ağustos günü iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan'ı öldüren zanlıların adliyedeki sorguları tamamlandı.

Alaplı'da iş adamı ve yanında bulunan kadını öldüren 4 kişi tutuklandı

Cinayetlerde kullanmak üzere toprağa otomatik tüfekler gömmüşler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçen 20 Ağustos günü iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan'ı öldüren zanlıların adliyedeki sorguları tamamlandı. Öldürülen Yavuz Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerini de öldürmek için plan yaptıkları öne sürülen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri planlanan cinayet öncesi toprağa gömülü uzun namlulu silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 20 Ağustos'ta Alaplı ilçesi çıkışındaki yol kenarında meydana geldi. İddialara göre işadamı Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan'ı olay yerinden geçen bir araçtan açılan ateş sonucu olay yerinde feci şekilde öldürüldü. Bu sırada zanlılara ait aracın arkasından seyreden bir diğer aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiasıyla ateş açıldı. Sürücü şans eseri olayda hafif şekilde yaralanırken uzun süre şoktan çıkamadı.

Yaşanan saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenilen ticari takside bulunan sürücü Z.H. ile araçtaki S.T. ve C.H. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen üç kişiyi takibe aldı. JASAT, İsth. ve KOM ekiplerinin yer aldığı özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şüpheli Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 milimetre çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.

Ailenin diğer üyeleri için plan yapıp toprağa silah gömmüşler

Özel ekibin sürdürdüğü araştırmada zanlıların; Yavuz Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerine yönelik de planlama ve çalışma yaptıkları belirlendi. Zanlıların bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri ve bu silahları ilçe kırsalında toprağa gömdükleri ortaya çıktı. Arazide çalışma yapan jandarma ekipleri toprağa gömülü vaziyette 1 adet AK-47 marka otomatik piyade tüfeği, 4 adet bu silaha ait şarjör, 1 adet Uzi marka makineli tabanca, 1 adet bu silaha ait şarjör, 120 adet 7.62 milimetre fişek, 151 adet 9 milimetre fişek, 1 adet Balistik yelek, 1 adet askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 adet kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 adet tabanca bacak kılıfı, 1 adet taşıma çantası toprağa gömülü vaziyette ele geçirdi.

Öte yandan zanlılara yardım ve yataklık eden N.T. isimli bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Dün sabah saatlerinde jandarmadaki ifadeleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ekiplerinin de katıldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıların sorguları yaklaşık 12 saat sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. ve Y.B., S.E. ve N.T. kasten adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Alaplı'da iş adamı ve yanında bulunan kadını öldüren 4 kişi tutuklandı

Emine Aslan, İş Adamı, Ağustos, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 07:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da iş adamı ve yanında bulunan kadını öldüren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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