2. Lig: Kocaelispor: 5 Gümüşhanespor: 0

Goller: Murat Cem Akpınar (dk.25), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk.36 ve 83), Benhur Keser (dk.72 ve 80) (Kocaelispor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 38. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Gümüşhanespor 'u 5-0 mağlup etti.

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi