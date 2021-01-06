Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Caner Kurt xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Abdulkadir Özdemir x, Utku Şen x, Sedat Cengiz x, Üzeyir Ergün x, Sefa Küpeli x, Rüştü Hanlı x (İsmail Güner dk. 78 x), Burhan Arman x (Zafer Şensoy dk. 78 x), Oktay Aydın x (Sedat Komi dk. 90 ?), Barış Gök x, Yakup Demir x
Eyüpspor: Emrullah Şalk xxx, Serdar Cansu xxx, Muharrem Doğan xxx, Doğan Can Otman xxx, Taha Can Velioğlu xxx, Muhammed Akarslan xxx (Yasin Yener dk. 90 ?), Taşkın İlter xxx, Timur Temeltaş xxx (Mikail Okyar dk. 65 xx), Sadık Baş xxx (Uğur Akdemir dk. 72 xx), Onur Eriş xxx (Muhammet Yeşil dk. 90 ?), Taha Balcı xxx (Artun Akçakın dk. 65 xx)
Goller: Sadık Baş (dk. 4), Muhammed Akarslan (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muharrem Doğan, Serdar Cansu (Eyüpspor), Üzeyir Ergün (Vanspor Futbol Kulübü) - VAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 2. Lig: Vanspor FK: 0 Eyüpspor: 2 - Son Dakika Spor