2 otele "güvenli turizm sertifikası" verildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 otele, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Güvenli Turizm Belgelendirme Programı" çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince uygulanması istenen koşulları yerine getirmeleri dolayısıyla "güvenli turizm sertifikası" verildi.

Bakanlığın otellerde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmelere sunduğu sertifikayı, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki 2 otel almaya hak kazandı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sertifika şartlarının Bakanlık tarafından belirlendiğini söyledi.

Kenti ziyaret edenlerin, sertifikaları alan işletmelere daha güvenle gideceğini anlatan Hacıoğlu, "Tekirdağ'da 26 otelden 4'ü güvenli turizm sertifikasına başvurdu. Des Otel ve Hilton Otel sertifika aldı. Diğer 2 otelimiz de kısa sürede belgelerini alacaklardır. Restoran ve kafelerimizden de 4 başvurumuz var. Onların süreci devam ediyor." dedi.

Hacıoğlu, salgın sürecinde insanların tatil konusunda daha seçici davrandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sertifika Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 160 kritere göre veriliyor. 'Bu belge verildi bundan sonra ne olursa olur' da diyemiyor işletmeler. Bunun her ay düzenli olarak denetimi yapılıyor. Kriterlere uyulmazsa belgenin iptal edilmesi söz konusu. Özellikle yurt dışından yakın zamanda Türkiye'ye gelecek turistler öncelikle bu belge hangi işletmelerde var, ona bakacak ve onları tercih edecekler. Böylece insanlar kendilerini güvende hissedecek."

Des Otel Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Destereci de sertifikanın güvenli turizm ve halk sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.