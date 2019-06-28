Son Dakika Haberleri: 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı
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2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı

1 saat önce

CerModern tarafından düzenlenen 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı.

CerModern tarafından düzenlenen 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen festivalin ilk gününde, "Bremen'de Dans" adlı sergi izlenime sunuldu.
Sergi açılışının ardından Almanya'dan Ruben Reniers, İsviçre'den Laurence Yadi, Gine'den Djouma Kagbadouno, Türkiye'den Beril Baştürk ve Özgür Adam İnanç, Çekya'dan Kristyna Nemeckova, Macaristan'dan Zsofia Szeki, İtalya'dan Francesca Bedin ile Avusturya'dan Camilla Schielin performanslarını sergiledi.
Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival 3 gün sürecek.
Öte yandan, Suriyeli ressam Adnan Jetto festivali anlatan yağlıboya tabloyu etkinlik alanında yapmaya başladı. Sanatçı eserini festival sonunda tamamlayacak.
2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:53 Kaynak: AA
İsviçre, Avusturya, Macaristan, Güncel
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