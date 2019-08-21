Son Dakika Haberleri: 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları başladı
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2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları başladı

1 saat önce

Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkılarak başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinin başvuruları başladı.

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları başladı, System.String[]
Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkılarak başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinin başvuruları başladı.
Bu yıl 13-14-15 Aralık tarihleri arasında yapılacak festivalin şartnamesi ve başvuru formu, festivalin resmi internet sitesi "www.dostlukfilmfestivali.com" ile "www.amityfilmfestival.com" adresinde yayınlandı.
Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve Hindistan'dan Filipinler'e, İran'dan Amerika'ya, Brezilya'dan Suriye'ye 76 ülkeden 800'e yakın başvuruyla büyük ilgi gören Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinin başvuru süresi, 15 Ekim'de sona erecek.
Festival, ilk yılında yarışma seçkisinde 17, panorama seçkisinde 14 ve "Kırk Yıllık Hatır" seçkisinde 17 film ile Beyoğlu Sineması, Salt Galata ve Kadıköy Sineması'nda izleyiciyle buluştu.
Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Teknik Destek Ödülü verilecek
En geniş anlamıyla dostluk kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle hayata geçirilen festival, bu yıl 13-14-15 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.
Ulusal ve uluslararası filmlere açık olan yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, yapılacak değerlendirmeler sonucu dikkate alınan bir filme, 15 bin lira değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Teknik Destek Ödülü verilecek.
15 Ekim'de saat 17.00'ye kadar festivalin resmi internet sitesinden ve Filmfreeway uluslararası film platformu üzerinden başvuruların kabul edileceği yarışma bölümü ile festival, bütün kısa filmcileri dostluğu pekiştirmek için başvuru yapmaya davet ediyor.
Fethi Gemuhluoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:32 Kaynak: AA
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