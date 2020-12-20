20 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
20.12.2020 06:42
20 Aralık 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 İğne İplik
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Kalk Gidelim
02:25 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:50 Yedi Numara
04:35 Nirvana Alevler İçinde
05:40 Nirvana Alevler İçinde
06:05 Böyle Bitmesin
08:20 Böyle Bitmesin
08:45 Diriliş Ertuğrul
10:25 Yedi Numara
11:25 Kalk Gidelim
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:00 Gönül Dağı
14:15 3'te 3 Tarih
15:45 Masumlar Apartmanı
17:15 Madagaskar
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
Son Dakika İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı