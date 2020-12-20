20 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 İğne İplik

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Kalk Gidelim

02:25 Türkan Hanım'ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:50 Yedi Numara

04:35 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Nirvana Alevler İçinde

06:05 Böyle Bitmesin

08:20 Böyle Bitmesin

08:45 Diriliş Ertuğrul

10:25 Yedi Numara

11:25 Kalk Gidelim

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:00 Gönül Dağı

14:15 3'te 3 Tarih

15:45 Masumlar Apartmanı

17:15 Madagaskar

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun