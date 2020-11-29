20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu - Son Dakika

20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu

29.11.2020 11:35
20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince köyüne yeni muhtar görevlendirildi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince köyüne yeni muhtar görevlendirildi. İlki görevinden istifa eden, ikincisi sabıka kaydı olduğu için, üçüncüsü ikametgahı 6 ayı doldurmadığı için itiraz üzerine görevden alınan muhtarlardan dördüncüsü Ayşe Adıgüzel ise geçen yıl öldürülmüştü. Geçen yıl ağustos ayında göreve getirilen aza Mehmet Ali Almacı'nın da birkaç gün önce iş kazası geçirince görevinden istifa etmesinin ardından muhtarlık mührü, kaymakamlık kararıyla ihtiyar heyeti üyesi Abdurrahman Yarmalı'ya verildi.

2014 yılı öncesinde belde olan ve son çıkan yerel yönetimler yasası ile nüfusu yetersiz kaldığı için köy statüsüne dönüştürülen Çetince'de 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, Yahya Yürekli muhtarlığa seçildi. Ancak Yahya Yürekli 20 günlük görevini 'Ben bu işi yapamayacağım' diyerek bıraktı. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu köyde yeniden seçim yaptı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Er, mazbatasını almaya hazırlanırken, sabıka kaydı olduğu ve muhtar olamayacağı anlaşılınca mazbata bu kez muhtar adaylarından Selahattin Adıgüzel'e verilmek istendi.

6 AY İKAMETGAH ZORUNLULUĞUİlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazda, Selahattin Adıgüzel'in son 6 aydır köyde ikamet etmediği öne sürüldü. Mernis bilgileri de bu iddiayı doğrulayınca bu kez mühür bir başka muhtar adayı olan, köyde 'Efe Ayşe' lakabı ile tanınan Ayşe Adıgüzel'e verildi. Köy belde statüsündeyken mahalle muhtarlığı da yapan Ayşe Adıgüzel, göreve geldikten 3 ay sonra, öldürüldü. Geçen yıl 16 Ağustos'ta Ramazan Duyan'ın dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen Ayşe Adıgüzel, kurşunların hedefi olarak, yaşamını yitirdi.MUHTAR ADAYLARI BİTİNCE GÖREV AZAYA VERİLDİKöyde 4'üncü muhtarın yaşamını yitirmesi üzerine Yalvaç Kaymakamlığı bu kez köyün mührünü ihtiyar heyetinde birinci sırada aza seçilen Mehmet Ali Almacı'ya verdi. İlk başta işlerinin yoğun olduğunu, köyün işlerine fazla zaman ayırmayacağını belirterek görevi kabul etmeyen Mehmet Ali Almacı, halkın da ısrarıyla mührü aldı.EN UZUN GÖREVİ O YAPTIKöyde seracılık işleri ile uğraşan Mehmet Ali Almacı, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana 15 aydır muhtarlık görevini yürütüyordu. Ancak Mehmet Ali Almacı geçen pazartesi günü köyde incelemelerde bulunduğu sırada bir inşaat duvarından düşünce kalça kemiği ve beli kırıldı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilerek tedavisine başlanan Almacı, önceki gün sosyal medya hesabından duyuruda bulunarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.KAYMAKAMLIK GÖREVLENDİRME YAPTIMuhtarsız kalan halk, köylerine bir an önce muhtar atanmasını istedi. Yalvaç Kaymakamlığı da 20 ayda 5 muhtarın değiştiği köyde göreve ihtiyar heyeti birinci sıra üyesi Abdurrahman Yarmalı'yı getirdi. Köyde domates serası olan ve pazarcılık yapan, evli ve 4 çocuk babası Yarmalı, muhtarlık mührünü teslim aldı. Yarmalı'nın bu görevi bir sonraki yerel seçimlere kadar devam ettirmesi bekleniyor.

31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde muhtar adayı Yahya Yürekli'nin aza listesinde yer alan ve 1'inci sırada göreve seçilen Abdurrahman Yarmalı geçen yıl cinayete kurban giden muhtar Ayşe Adıgüzel'den boşalan göreve getirilmek istenmiş ancak kendisi kabul etmeyince görev Mehmet Ali Almacı'ya verilmişti.


20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu
20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu
20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu
20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu
20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 ayda 5 muhtarın değiştiği Çetince, yeni muhtarına kavuştu - Son Dakika


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