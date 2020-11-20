Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Stadyum
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Macaristan - Türkiye
03:25 Başlama Vuruşu
03:45 Stadyum
05:15 Süper Lig Özetler
05:50 TFF 1. Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:15 İngiltere Premier Lig Özetler
06:45 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. Macaristan - Türkiye
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Tbmm - Tv
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Futbol Aklı
23:05 İleri Üçlü
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika