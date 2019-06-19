Son Dakika Haberleri: Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
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Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayanlar, dağlarda yetişen Kınkor mantarını 20 kilometre yol katederek toplayıp kilogramını 70 TL'den satıyor.

Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki dağların yüksek kesimlerinde yetişen mantar, tezgahlardaki yerini aldı. Yöre halkı, 'Kınkor' diye isimlendirilen mantarı toplamak için 20 kilometre yol katediyor. 2 bin 500 rakımlı Bingöl Dağı'nda yetişen mantarı toplayanlar, ilçe merkezinde kilogramını 70 TL'den satışa sunuyor.

GÜNDE 6-7 KİLO TOPLANIYOR

Birçok ailenin geçim kaynağı haline gelen 'Kınkor', dağların dik tepelerinde ve sarp geçitlerde yetişiyor. Sabahın ilk ışıklarında yola çıkanlar, gün boyu 6-7 kilogram mantar toplayabiliyor.

"GEÇİM KAYNAĞIMIZ"

Günde 100 kilograma yakın mantar sattığını söyleyen Tekin Bingöl, mantarının büyük zorluklarla toplandığından dolayı fiyatının yüksek olduğunu belirtti. Yöre halkının topladığı mantarları satın alıp sattığını anlatan Bingöl, "Kınkor mantarı geçim kaynağımız. Her yıl bahar aylarının gelmesiyle birlikte, yaklaşık bir aylık sürede bu mantarlar toplanıyor. Toplanması çok zor. Yaklaşık 20 kilometre yol yürüyerek, mantarları topluyoruz. Kınkor mantarı, tadı güzel olduğu için, kuzu etinden lezzetli olduğu için, ilçe dışından da büyük ilgi görüyor" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
Karlıova, Bingöl, Ekonomi, Güncel
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