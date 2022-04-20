20 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Snooker Dünya Şampiyonası

00:55 Haberler

01:00 Spirit Of Yachting

01:30 Ewc All Access

02:00 Bisiklet: Alpler Turu

02:30 Le Mans 24 Saat

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Alpler Turu

07:00 Bisiklet: Paris-roubaix

08:00 Le Mans 24 Saat

09:30 Snooker Dünya Şampiyonası

11:00 Spirit Of Yachting

11:30 Bisiklet: Paris-roubaix

12:10 Bisiklet: La Fleche Wallonne

13:30 Bisiklet: Alpler Turu

14:00 Bisiklet: Alpler Turu

15:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne

17:45 Snooker Dünya Şampiyonası

19:30 Snooker Dünya Şampiyonası

20:40 Haberler

20:45 Snooker Dünya Şampiyonası