Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
00:55 Haberler
01:00 Spirit Of Yachting
01:30 Ewc All Access
02:00 Bisiklet: Alpler Turu
02:30 Le Mans 24 Saat
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Alpler Turu
07:00 Bisiklet: Paris-roubaix
08:00 Le Mans 24 Saat
09:30 Snooker Dünya Şampiyonası
11:00 Spirit Of Yachting
11:30 Bisiklet: Paris-roubaix
12:10 Bisiklet: La Fleche Wallonne
13:30 Bisiklet: Alpler Turu
14:00 Bisiklet: Alpler Turu
15:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
17:45 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Snooker Dünya Şampiyonası
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika