20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayanlara yönelik uygulamalar sürüyor - Son Dakika

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20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayanlara yönelik uygulamalar sürüyor
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayanlara yönelik kent genelindeki uygulamalarını sürdürdü.
Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayanlara yönelik kent genelindeki uygulamalarını sürdürdü.
İdari para cezası uygulanan 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz, sıkıldığı için evden çıktığını ancak bir daha çıkmayacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:37 Kaynak: AA
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