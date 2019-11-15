Son Dakika Haberleri: 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 4-0 yenildi
Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 4-0 yenildi - Son Dakika Spor

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 4-0 yenildi

6 saat önce

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 4-0 yenildi, System.String[]

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te oynanan karşılaşmada Fransa'nın gollerini 29, 39 ve 51. dakikalarda Eric Dina Ebimbe, 44. dakikada Amine Gouri kaydetti.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Futbol, Fransa, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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