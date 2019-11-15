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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 4-0 yenildi
6 saat önce
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:50 Kaynak: AA
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te oynanan karşılaşmada Fransa'nın gollerini 29, 39 ve 51. dakikalarda Eric Dina Ebimbe, 44. dakikada Amine Gouri kaydetti.
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