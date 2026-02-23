"Babam üniversite okuduğumu sanıyor" diyen genç kızdan pes dedirten sözler

20 yaşındaki bir genç kadın, sosyal medyada paylaştığı mesajla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babasının kendisini üniversitede okuyor sandığını ancak aslında okulu bıraktığını söyleyen genç kadın, imam nikahıyla evli olduğunu ifade etti.
Genç kadın, imam nikâhıyla evli olduğu kişinin resmi olarak başka biriyle evli olduğunu ve çocuklarının bulunduğunu belirtti. Eşinin boşanacağını söylediğini aktaran kadın, bu süreçte büyük bir çıkmaz yaşadığını dile getirdi.
Babasıyla durumu paylaşamadığını, ailesinin muhafazakâr yapısı nedeniyle nasıl bir yol izleyeceğini bilemediğini ifade eden genç kadın, yaşadığı evin kirasını babasının okul harçlığı olarak gönderdiği parayla ödediğini söyledi.
