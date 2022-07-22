20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı

22.07.2022 15:28
20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı

KARAMAN'da 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Akın (32), saklandığı evde yakalandı.

KARAMAN'da 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Akın (32), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Hüseyin Akın'ın, yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu adresi tespit edilen Akın, saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı. Akın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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