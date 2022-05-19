20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI - Son Dakika
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20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI

19.05.2022 12:27

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında alevler arasında kalan ve evde yalnız yaşayan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında alevler arasında kalan ve evde yalnız yaşayan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Vücudunda üçüncü derecede yanıklar olan Tosun hastaneye kaldırılırken, yangın ise diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Tosun'un oğlu Nihat Tosun'un da 20 yıl önce evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında apartmana yayılan duman nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle daire sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, site sakinlerini uzaklaştırdı. Yanan dairede oturduğu belirtilen Yahya Tosun'un dışarıya çıkmadığı belirlenince itfaiye görevlileri kapıyı kırarak içeriye girip, yaşlı adamı alevlerin arasından çıkardı. Yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yahya Tosun'un ise vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulanan Tosun, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

OĞLU DA YANGINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen Yahya Tosun'un oğlu Nihat Tosun'un da 20 yıl önce evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI
20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI
20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI
20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI

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Bursa'da bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede öldü Bursa'da bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede öldü 20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2) 20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2)
Kaynak: DHA

Nihat Tosun, Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI - Son Dakika


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