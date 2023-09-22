20 yıl sonra tarih tekerrür edecek mi? Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu - Son Dakika

20 yıl sonra tarih tekerrür edecek mi? Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu

Son Güncelleme: 22.09.2023 09:11

Anayasa Mahkemesi'nin, ek motorlu taşıtlar vergisini görüşeceği tarih belli oldu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iptal talebini 28 Eylül Perşembe günü görüşecek. 2003 yılında neredeyse bugünkü ile aynı şekilde çıkarılmış olan ek MTV düzenlemesi, AYM tarafından iptal edilmişti.

Haziran ayında Meclis'te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

İPTAL İSTEMİ 28 EYLÜL'DE GÖRÜŞÜLECEK

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ek MTV'nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül'de görüşecek.

ANAYASA MAHKEMESİ DAHA ÖNCE İPTAL ETMİŞTİ

Ek MTV, 6 Şubat tarihli depremin yol açtığı ekonomik kayıpların giderilebilmesi için kaynak oluşturulması amacıyla getirilmiş olup 7456 sayılı Kanun'a göre alınıyor ve yasaya uygun. Bununla birlikte hukuka uygun olmayan bir işlem yapılmış olabilir. Örneğin MTV hesabı yanlış yapılmış ya da yanlış kişiden alınmış olabilir. Bir diğer ihtimal özellikle depremden kaynaklı olan istisnaların uygulanmaması, yani ek MTV alınmaması gerekenlerden bu verginin alınması olabilir. Ancak en çok konuşulan gerekçe ek MTV'nin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası. Bu iddianın önemli bir dayanağı var. 2003'te tam 20 yıl önce neredeyse bugünkü ile aynı şekilde çıkarılmış olan ek MTV düzenlemesi, AYM tarafından iptal edilmişti. İptal kararından sonra ek MTV hakkında tekrar kanun çıkarılmış, aynı yıl tekrar iptal edilmişti. Ek MTV'nin iptali yönündeki bu iki iptal kararından başka, AYM'nin ek MTV'nin iptali talebini reddettiği 2001 tarihli bir kararı da var. Bu kararların tamamı 1999 depremine ilişkin getirilen ek MTV düzenlemeleri hakkında.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.

EK MTV HAKKINDA DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Ek MTV tahakkukuna ilişkin vergiyi ödeyerek ya da ödemeyerek dava açmak mümkün. Dava açma süresi duruma göre farklılaşıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinde sicile kayıtlı bulunan taşıtların ek MTV'si aynı tarihte tahakkuk etti. İlgili tahakkuk işleminin iptali için vergi mahkemesinde açılacak davanın 30 günlük süresi de bu tarihte başladı. Ancak, süreç adli tatile denk geldiğinden dava açmak için son gün 7 Eylül'e kadar uzuyor. 15 Temmuz'dan sonra ilk defa sicile kaydolacak taşıtlar için ek MTV tahakkuk ve tahsili tescille birlikte olacağından, dava açma süresi tahakkuku takip eden 30 gün içinde gerçekleşecek. Örneğin 15 Temmuz tarihinden sonra sıfır otomobil satın alındıysa, taşıt satın alınarak, ek MTV tahakkuk ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılabilir.


Hukuk, Otomobil, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 20 yıl sonra tarih tekerrür edecek mi? Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 yıl sonra tarih tekerrür edecek mi? Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu - Son Dakika
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