Son Dakika Haberleri: Son dakika: 2011 KPSS sorularını çaldığı gerekçesiyle hakkında gözaltına kararı verilen 45 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Son dakika: 2011 KPSS sorularını çaldığı gerekçesiyle hakkında gözaltına kararı verilen 45 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika: 2011 KPSS sorularını çaldığı gerekçesiyle hakkında gözaltına kararı verilen 45 kişi yakalandı

7 saat önce

Son dakika: FETÖ'nün 2011 yılında gerçekleşen KPSS sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 59'ü aktif görevde olan 121 FETÖ mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 45'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45'inin yakalandığını bildirdi.

45 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

Son dakika: 2011 KPSS sorularını çaldığı gerekçesiyle hakkında gözaltına kararı verilen 45 kişi yakalandı
KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:46 Kaynak: AA
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