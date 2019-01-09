2018 Kültür Başkenti"Nin Ziyaretçi Sayısı Arttı

"2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olan Kastamonu'ya geçen yılın 10 aylık döneminde 493 bin turist geldi.

BİLAL KAHYAOĞLU - "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olan Kastamonu'ya geçen yılın 10 aylık döneminde 493 bin turist geldi.



Kazakistan'ın Türkistan kentinde 5 Aralık 2017'de düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 35. Dönem Toplantısı'nda "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu, unvanını bu yıl Kırgızistan'ın Oş şehrine devretti.



Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında da pek çok ziyaretçi ağırladı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür başkentliği sürecinin kentteki turizmin gelişmesine büyük katkı sunduğunu söyledi.



Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinin Kastamonu'ya tecrübe kattığına işaret eden İshak, "Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin nimetlerini görmüş durumdayız. Kastamonu'da Valilik, Belediye, kamu kurum ve kuruluşları el ele vererek çalıştık ve bunun da faydasını gördük." dedi.



Kastamonu'daki konaklama tesislerinde 2017 yılında 2 bin 804 oda bulunduğunu, bu sayının geçen yıl 2 bin 986'ya yükseldiğini belirten İshak, yatak sayısının da 6 bin 558'den 6 bin 938'e çıktığını dile getirdi.



İshak, 2017'de Kastamonu'ya 455 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçi geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Geçen yılın 10 ayının verilerine göre Kastamonu'ya gelen yerli turist sayısı 476 bin, yabancı turist sayısı da 17 bin olmak üzere toplam 493 bin. Yani bu gösteriyor ki Kastamonu, 10 ayda önceki yılın verilerini geçmiş durumda. Son iki ayın verileri tam netleşmedi. Tahminlerimize göre 520-530 bin arasında kapatacağımızı düşünüyoruz. İlimize geçen yıl gelen turist sayısında önceki yılla kıyasladığımızda 70 bin civarında artış olduğu gözlemlenmektedir."



Kastamonu'da kültür başkentliği süreci ile vatandaşların turizme inancının da arttığının altını çizen İshak, "İlimizde yatırımlar da olmaya başladı. Bu unvan, bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Bu tecrübemizi önümüzdeki yıllarda da kullanacağız. Kastamonu turizmin daha ileriye gelmesi için el birliğiyle çalışacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile halkımız, birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kastamonu'nun tarihi ve doğal güzellikleri



Anadolu'nun eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, 7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz kronolojiye sahip medeniyet şehri Kastamonu, 1084 yılında Emir Karatekin Paşa tarafından alınarak Türklerin eline geçti.





Osmanlı topraklarına Fatih Sultan Mehmet döneminde katılan kent, imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak Cumhuriyet'e kadar idari merkez konumunu sürdürdü.





Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki liman açıklarına getirilen silah ve malzemeler, daha sonra yörede "denk kayığı" adıyla bilinen teknelerle karaya taşınmıştı. Cephane, "İstiklal Yolu" tabir edilen, Kastamonu, Çankırı ve Ankara güzergahından cepheye ulaştırılmıştı.





Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün 23-31 Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı Kıyafet ve Şapka İnkılabı, Cumhuriyet döneminin önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti.



Kent, Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı dönemlerinden kalan pek çok cami, türbe, medrese ve dergah bulunması dolayısıyla inanç turizmi açısından da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.





Kastamonu, kanyonları, yaylaları, ormanları, şelaleleri ve akarsularıyla doğaseverlerin ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.





Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın, Türkiye Ziyareti Sonrası ABD Cephesinden İlk Açıklama

Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum

Galatasaray, Eskişehirspor ile 3-3 Berabere Kaldı

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor