2018 Yılında Oyun Yazılımı İhracatı 1 Milyar 50 Milyon Dolar Oldu

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılı oyun yazılımı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan oyun yazılımı ihracatın 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Oyun sektörü 2018 yılı ihracat rakamları, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve TOGED Başkanı Ali Erkin katıldı. Bakan Pekcan, toplantı öncesi bir süre yerli geliştirilen oyunlar hakkında yazılımcıları ve yetkilileri tarafından bilgi aldı.

Oyunlar hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamalarına başlayan Pekcan, Türkiye'nin temel hedefinin, orta gelirli bir ülke olmaktan çıkıp yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek olduğunu söyleyerek, "Gelirimizi yükseltmenin yolu da "21. yüzyılın yükselen sektörlerinde" daha fazla teknoloji, daha fazla tasarım ve daha fazla marka üretmektir.Bu hedefimize doğru ilerlerken, dünyanın durmadığına, devamlı bir teknolojik ve ekonomik bir değişimden geçtiğine hepimiz şahit oluyoruz. Şu an iki küresel şirketin değeri 1 trilyon doları aştı; bu şirketlerin biri bilişim-elektronik alanında diğeri ise e-ticaret alanında bulunuyor.Çok değil 20 sene önce, dünyanın en karlı 20 şirketinin tamamına yakını otomobil ve enerji şirketiydi. Bugün dünyanın en karlı 20 şirketinin, büyük bir kısmı bilişim-yazılım-yüksek teknoloji şirketi. Dünyanın geçirdiği bu büyük dönüşümü kaçırmamalıyız.

"Gelecek hedeflerimize ulaşmak için geleceğin sektörlerine daha fazla yatırım yapmak zorundayız" diyen Bakan Pekcan, "Bu sektörlerin en önemlilerinden biri bilişim sektörüdür. Bugün bilişim sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazı haline gelmiştir. Sektör tıptan turizme, akademik faaliyetlerden sanata kadar her sektörle ilişkiye sahiptir ve dokunduğu her alanda katma değer oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Küresel oyun pazarı büyüklüğün 2021 yılında 180 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor"

Bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından birinin ise 'Dijital Oyun Sektörü olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar seviyesinde olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir.Bu çarpıcı istatistikler sektörün mevcut büyüklüğünün ve taşıdığı potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ülkemiz de hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta ve ülkemiz oyun yazılımı sektörü artan bir hızla büyümesini sürdürmektedir" diye konuştu.

Hedef; küresel oyun pazarından alınan payın artırılması

Bugün Türkiye'de yaklaşık 30 milyon insanın bilgisayarların, telefonların ve televizyonların başında oyun oynadığını söyleyen Bakan Pekcan, "Ülkemizdeki oyun pazarı 2017 yılında 750 milyon dolarken, 2018 yılında bu büyüklük 878 milyon dolara yükselmiştir. Yine ülkemiz geçtiğimiz yıl dijital oyunlar pazar büyüklüğü ülkeler sıralamasında dünyada 18'inci sırada yer alarak Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lideri olmuştur. Hedefimiz; yerli oyun üreticilerimizin hem iç pazarımızdan hem de 180 milyar dolara ulaşması beklenen küresel pazardan mümkün olan en büyük payı almasıdır" şeklinde konuştu.

2018 yılında oyun yazılımı ihracatında yüzde 50 artış

Bakan Pekcan, dijital oyun sektörünün, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Pekcan, bu rakamın 2016 yılında 500 milyon dolar, 2017 yılında ise 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu kaydederek, "İnşallah, sektördeki firmalarımızın gayretli çalışmaları ve Bakanlığımızın sektöre yönelik destekleri sayesinde ilerleyen dönemlerde bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkaracağız" dedi.

Bakan Pekcan'dan 'desteğe devam' mesajı

Bakan Pekcan bakanlık desteklerine ilişkin şunları kaydetti: "2012 yılında bir bakanlık olarak, hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlamak üzere; hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı destek programları uyguluyoruz. Desteklenen hizmet sektörleri arasında Oyun Yazılımlarına ayrı bir önem vererek, kurguladığımız sektöre özgü destekler ile sektörü etkili şekilde destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz.

