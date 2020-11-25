2019 Bursa Mükemmellik Ödülü sonuçları açıklandı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa ve Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde yürütülen 2019 Bursa Mükemmellik Ödülü süreci tamamlandı.

KalDer Bursa'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlik, mükemmellik kültürü ve yaklaşımını yaygınlaştırılmak, kalite çalışmalarının teşvik etmek, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenleniyor.

Ödül süreci sürecinin başlamasıyla başvurular alınarak kuruluşların "EFQM Modeli" eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimler sonrasında kurumların hazırladığı başvuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli değerlendiriciler tarafından masa başında değerlendirildi.

Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları Bursa Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu'nda değerlendirilerek 2019 Bursa Mükemmellik Ödülü süreci tamamlandı.

Açıklanan sonuçlara göre, özel sektör kategorisinde Limak Enerji, kamu kategorilerinde ise TÜBİTAK BUTAL ile Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ödüle layık görüldü. Üç kurumda ayrı ayrı düzenlenen törenlerde kurum yetkililerine ödülleri verildi.

Ödüllerin takdiminde Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Fethi Yıldız ve Murat Demir, Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Beytullah Seferler, İl Milli Eğitim Vekili Ekrem Koz, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, KalDer Bursa Başkanı Emin Direkçi de yer aldı.