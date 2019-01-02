2019 Mtv Araç Vergisi Ne Kadar Oldu? İşte 15,9 Zamlı Mtv 2019 Listesi

2019 Yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu
Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Sağlık ve Mutluluk Getirmesini herkes için diliyorum. Yeni yılın gelişi ile birlikte araç sahiplerinin ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceği de belli oldu. Zamlı rakamlara enfilasyon oranına göre ciddi düzenlemeler yapıldı. işte son tablo.
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, 2019 yılı için netleşti. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi.
Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan; 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.
Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.
Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
Daha Önce Açıklanan Zamlı %15.9'luk 2019 MTV Araç
Vergisi – 2019 yılında ödenecek olan morotlu taşıtlar vergisi;
1-3 yaş arası 0-1300 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 919.31 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 861,14 TL
1-3 yaş arası 1301-1600 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 1294 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 1601,06 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 1499,75 TL
1-3 yaş arası 1601-1800 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 2825,99 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 2647,16 TL
1-3 yaş arası 1801-2000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 4451,80 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE =4170,09TL
1-3 yaş arası 2001-2500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 5396 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 6676,47 TL oldu.v15,9'luk Orana GÖRE = 6253,96 TL
1-3 yaş arası 2501-3000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 7524 TL iken,%23.73'lük zam ile toplamda 9309,44 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 8720,17 TL
1-3 yaş arası 3001-3500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 11458 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 14176,98 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 13279,82 TL
1-3 yaş arası 3501-4000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 18014 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 22288,72 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 20878,23 TL
1-3 yaş arası 4001-25000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 29483 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 36479,31 TL oldu.15,9'luk Orana GÖRE = 34170,80 TL
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nedir?
MTV, Karayolları Trafik Kanununa istinaden trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlar bu vergiyle mükelleftir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı alındıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Nereye Yatırılır?
Kredi kartın ile internet vergi dairesine ödeme yapabilirsin.
Ayrıca müşterisi olduğun bankanın internet şubesinde motorlu taşıtlar vergisi ödeme menüsünden ödeme yapabilirsin.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?
Her yıl ödenen bu vergi 2 parçada ve 2 vadede ödeyebilirsin. İlk taksidi 31 Ocak tarihine, ikinci taksidini de 31 Temmuz tarihine kadar ödemelisin.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Gecikme Cezası
İlk taksidini ödemediğinde, ikinci taksitte ilk olarak önceki vergi borcun tahsil edilir. Eğer hiçbir ödeme yapmamışsan, ilk olarak adresine gönderilen mektupla uyarılırsın, halen ödemediysen Maliye Bakanlığı
banka hesaplarına ya da aracına haciz koyarak tüm ödenmemiş vergileri tahsil edebilir.
Gecikme zammını da burada hesaplardım ama devletin sitesinden net olarak görebiliyorsun. Gecikme tutarları devletin sisteminde değişiklik gösterebildiği için seni internet vergi dairesineyönlendirerek en kesin sonucu görmeni isterim.
Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme linkine tıkladıktan sonra plaka, tc kimlik no, araç tescil tarihi bilgilerini girdikten sonra karşına çıkan ekranın üst kısmındaki bu butona tıklayarak gecikme faizlerini görebilirsin.
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödenmezse Araç Bağlanır mı?
Yukarıdaki maddede dedik ya maliye bakanlığı hesaplarına haciz koyarak vergi borcunu tahsil edebilir diye, işte banka hesaplarında para yoksa ya da hesaptaki para vergi borcunu karşılamıyorsa, o zaman üzerine olan mallara haciz geleceği için aracın da bağlanabilir. Aracın ilk etapta bağlanır, eğer yine borcunu ödemezsen icra dairesi açık artırma ile aracını satıp borcu tahsil edebilir. Tabi bunlar ihtimal dahilinde olup kesinlikle olacak şeyler değil. Umarım bu şekilde zor duruma düşmezsin.
Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu Olan Aracın Satılması
Eğer elindeki aracı satmak istiyorsan yıllık verginin tamamını ödemelisin. Mesela Ocak ayında ilk taksidi ödedin diyelim, mart ayında da aracını satmak için alıcı ile anlaştın ve notere gittiğinde noterden şu cevabı alacaksın:
– Vergi borcu var satış işlemi yapılamaz.
Bu yüzden satılacak aracın yıllık vergisinin tamamının ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi internet vergi dairesine yapabilirsin. Ödeme yapmak için buraya tıklayabilirsin.
Motorlu Taşıtlar Vergisi neye göre hesaplanır?
Öncelikle aracın yaşına bakılır. Çünkü araç yaşlandıkça ödenecek vergi tutarı düşer. Diğer bakılan ise aracın cinsi otomobil ise motor silindir hacmi, minibüs ise sadece yaşına, panel van ise motor silindir hacmine, otobüs ise koltuk sayısına, kamyon ise azami toplam ağırlığına göre kanunda yer alan yönergelere göre hesaplanır.
Otomobillerde 2018 model ve üzeri araçların KDV ve MTV vergileri hariç taşıt fiyatına bakılıyor.