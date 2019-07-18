Son Dakika Haberleri: 2019 TVF Pro Beach Tour
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2019 TVF Pro Beach Tour

2 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour'da 2019 sezonu yarın Hopa'da açılacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour'da 2019 sezonu yarın Hopa'da açılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2019 TVF Pro Beach Tour'un ilk etabı, 19-21 Temmuz tarihlerinde Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirilecek.
Hopa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyona erkeklerde 9, kadınlarda ise 8 takım katılacak. Turnuvayı seyirciler ücretsiz izleyebilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Artvin, Hopa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:19 Kaynak: AA
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