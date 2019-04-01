Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

24 dakika önce

Giresun Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

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Giresun Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

AK Parti İl Başkanlığının önünde toplanan partililer, müzik eşliğinde kutlamalara başladı. Daha sonra kutlamalar Giresun Atatürk Meydanı'nda devam etti.

Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, Giresun için, hep birlikte tüm vatandaşların desteğiyle hizmete yürüdüklerini belirtti.

Giresun'un Türkiye'nin gıpta ile bakacağı bir şehir haline geleceğini ifade ederek, "Hep birlikte omuzladık gidiyoruz, sağ olun, var olun. Bu akşam gerçekten Giresun tarihinde, siyaset tarihinde çok önemli bir gece yaşıyoruz, şehrimiz geleceğine mühür vurdu, dedi ki 'biz bu şehrin talihini biz birlikte değiştireceğiz." diye konuştu.

Şenlikoğlu, yürümeye başladıklarını, Allah'ın izniyle kimsenin kendilerini durdurmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hep birlikte yürüyeceğiz, Cumhur İttifakı'yla yürüyeceğiz, gönlümüzle yürüyeceğiz, inşallah öyle büyük adımlarla yürüyeceğiz ki herkes gıpta ile bakacak ve diyoruz ki biz yarın sabahtan itibaren parti rozetlerimizi çıkartıp, arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı rozetini takıyoruz, herkesin belediye başkanıyız, Giresun'un belediye başkanıyız ve bu şehrin hak ettiği hizmetleri alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Sizler buna layıksınız."

Şehrin sıkıntılarını bildiklerini anlatan Şenlikloğlu, ne söz verdilerse arkalarında olduklarını kaydetti.

Şenlioğlu, konuşmanın ardından AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal ile alandaki vatandaşları selamladı.

Konuşmanın ardından kutlamalar araç konvoyları ve havai fişeklerle sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:41 Kaynak: AA

Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti, Giresun, Politika
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