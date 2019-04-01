Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, "Halkımızın bize layık gördüğü bu görevin omuzlarımızdaki yükü daha da arttırdığının farkındayız. Bu görevi en güzel şekilde yapacağımızdan tüm halkımız emin olsun" ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, "Halkımızın bize layık gördüğü bu görevin omuzlarımızdaki yükü daha da arttırdığının farkındayız. Bu görevi en güzel şekilde yapacağımızdan tüm halkımız emin olsun" ifadelerini kullandı.

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt halkının belediye başkanlığa kendi adayları Hükmü Pekmezci'yi layık gördüğünü, bunun için tüm Bayburt halkına teşekkür ettiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının başta Türkiye olmak üzere Bayburt'a hayırlı ve uğurlu olmasını temennisinde bulunan Kasap, "Bayburt'ta güzel ve huzur içerisinde bir seçim süreci yaşadık" dedi.

Kasap, Bayburt Belediye Başkanlığını MHP adayı Hükmü Pekmezci'nin kazanmasına tüm Bayburtlularla birlikte sevindiklerini ifade ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu saatten sonra Bayburt'a, Bayburt halkına neler yapabiliriz onun çabasında olacağız. Bayburt bir bütün. Hiçbir parti yada partili gözetmeksizin biz Bayburt'u Bayburt olarak seviyoruz." diye konuştu.

Bayburt'un kalkınması ve ilin en büyük problemi olan göçün önlenebilmesi için Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikte çalışmalar yapacaklarına vurgu yapan Bekir Kasap, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bayburt'u kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda layık olduğu yere getirebilmek için Bayburt'taki ve Bayburt dışındaki tüm vatandaşlarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkımızın gösterdiği bu teveccühe layık olabilmek için daha çok çalışacağız. Halkımızın bize layık gördüğü bu görevin omuzlarımızdaki yükü daha da arttırdığının farkındayız. Bu görevi en güzel şekilde yapacağımızdan tüm halkımız emin olsun. Biz bu seçimlere Cumhur İttifakı olarak girdik. 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini AK Parti kazandı, o da bizimdi. Bugün belediyeyi de Milliyetçi Hareket Partisi kazandı. Her ikisi de bizim ve Cumhur İttifakı'nın esaslarına uygun olarak biz Bayburt'ta çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, Bayburt, Güncel
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