2020 Dakar Rallisi - Son Dakika
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2020 Dakar Rallisi

6 saat önce

2020 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklette ABD'li Ricky Brabec kazandı.

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2020 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklette ABD'li Ricky Brabec kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Hail kenti ile başkent Riyad arasındaki 477 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 27 dakika 17 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW X-raid takımından Fransız Peterhansel elde etti.

Liderin 1 dakika 35 saniye arkasında Peterhansel'in takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ikinci, 3 dakika 22 saniye gerisinde Toyota Gazoo ekibinden son şampiyon Katarlı Nasser Al-Attiyah üçüncü oldu.

Motosiklette etabın galibi Brabec

Motosiklet kategorisinde, Monster Energy Honda'nın ABD'li sürücüsü Ricky Brabec, 4 saat 36 dakika 28 saniyede bitirdiği etapta birincilik elde etti.

Takım arkadaşı İspanyol Joan Barreda Bort, liderin 1 dakika 34 saniye gerisinde ikinci oldu. Red Bull KTM Factory takımından Avusturyalı Matthias Walkner, Brabec'in 2 dakika 45 saniye arkasında etabı üçüncü sırada bitirdi.

Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Riyad ile Wadi Al Dawasir arasındaki 741 km kilometrelik parkurda pazar günü düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Qiddiya'da son bulacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Riyad, Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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