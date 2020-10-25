2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (3)

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda 'Elit Kadınlar' ve 'Elit Erkekler' kategorisinde yarışmalar sona erdi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda 'Elit Kadınlar' ve 'Elit Erkekler' kategorisinde yarışmalar sona erdi. Elit Kadınlar'da İsviçreli Ramona Forchini birinci, Polonyalı Maja Wloszczowska ikinci, İsviçreli Ariane Luthi üçüncü oldu. Elit Erkekler kategorisinde ise Kolombiyalı Hector Leonardo Leon Paez birinci, Portekizli Tiaho Ferreira ikinci, Çekya'dan Martin Stosek ise üçüncü oldu.

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