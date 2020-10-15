2020 İzmir Güz Trofesi, sıkı pandemi kurallarıyla Çeşme'de yapıldı

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ile Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Güz Trofesi 1. Ayak Yarışları, 28 teknenin katılımı ile Çeşme Marina'da gerçekleştirildi.

Pandemi döneminde gerçekleşen ilk Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) - Çeşme Marina yarışlarında, kurallara uyularak brifingler WhatsApp üzerinden yayınlandı. Çeşme Marina mavi kuralları çerçevesinde, yarış tekneleri farklı pontonlara yerleştirilerek, önceki yarışlarda bir gelenek halini alan kupa töreni ve kokteyl gibi etkinlikler iptal edildi. Güvenlik ve temizlik önlemlerine ayrıca dikkat edilerek, ekipler bu konuda ekstra özen gösterdi.

Yarışın ilk gününde, IRC sınıfında A2 rotası ve destek sınıfında Coğrafi 1 rotasında yarışıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 8 aday hakem, komite teknesinde yarış yönetimi ile ilgili eğitim aldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen organizasyon, uygulamaların yerine getirilmesiyle örnek teşkil etti.

Hava tahminlerinin düşük göstermesiyle tehire çıkan ekip, havanın 4-6 knotlara ulaşmasıyla IRC sınıfları için ilk startı verdi. Kısa rota yarışılan 2. gün sonunda Güz Trofesi 1. Ayak Yarışları tamamlandı. Tüm yarış ayakları tamamlandıktan sonra, yeni mavi kurallar gereği birinci, ikinci ve üçüncülere kupaları bulundukları pontonlarda törensiz teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, 2020 İzmir Güz Trofesinin 2. Ayak Yarışları, 7-8 Kasım tarihlerinde Çeşme Marina'da yapılacak. - İZMİR