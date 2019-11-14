Son Dakika Haberleri: 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
Son Dakika Güncel 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye'yi markalaştırıyoruz, sonra bölgelerimizi markalaştırıyoruz, sonra ürünlerimizi ve bununla beraber otel sahipleri de kendi otellerini markalaştırıyor" dedi.

2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye'yi markalaştırıyoruz, sonra bölgelerimizi markalaştırıyoruz, sonra ürünlerimizi ve bununla beraber otel sahipleri de kendi otellerini markalaştırıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Konaklama vergisine yönelik soruya Bakan Ersoy, "Turizm gelirlerinin yüksek olduğu bütün turizm ülkelerde var. Altyapı destekleri için kullanılıyor. Tüketiciden alınacak bir vergi. Konaklama sektörümüzün yüzde 80'lik kısmı yabancı kaynaklı" dedi.

Konaklama vergisinin 1 Nisan tarihinde başlayacağını aktaran Ersoy, "Plansız paket turları 1 Nisan'da başlıyor. Dünyanın her yerinde uygulanan bir vergi. Bize gelen turistlerin büyük bölümü de gittikleri ülkelerde muhatap" ifadelerini kullandı.

Thomas Cook iflasına ilişkin soruya Bakan Ersoy, "Thomas Cook krizi Türkiye'de konuşuldu ama yaşanmadan bitti" şeklinde konuştu.

Markalaşma konusunda Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye'yi markalaştırıyoruz, sonra bölgelerimizi markalaştırıyoruz, sonra ürünlerimizi ve bununla beraber otel sahipleri de kendi otellerini markalaştırıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel giderlerinin artmasına ilişkin soruya Ersoy, "2018 yılı içerisinde bakanlık ve kamu kurumlarının kapatılması nedeniyle Bakanlığımıza 144 personel nakil olarak gelmiş, diğer kurumlardan 75 kişi de nakil olmuştur. Toplam 319 kişinin personel ödemeleri ve SGK primlerinden dolayı artış meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mehmet Nuri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 05:10:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]