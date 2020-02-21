2021 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 65 - Hollanda: 72

Hollanda: Leon Williams xx 2, Worty de Jong xx 12, Mohamed Kherrazi x 5, Jito Kok x 2, Charlon Kloof xx 27, Yannick Franke xx 16, Vuurst de Zegeran x, Van der Mars x, Roeland Schaflenaar x 6, Olaf Schaftenaar x 2

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte izledi.

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