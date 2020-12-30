2021'de dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın yanıtladı… - Son Dakika

2021'de dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın yanıtladı…

30.12.2020 12:22
2021'de dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın yanıtladı…, System.String[]

2021 ön görülerini paylaşan Aydın, "2021 yılında ruh sağlığı çok önemli olacak.

2021 ön görülerini paylaşan Aydın, "2021 yılında ruh sağlığı çok önemli olacak. Sistem o kadar farklı noktaya gitti ki şimdi elimizde ruhumuz ve psikolojimiz kaldı. Buna sahip çıkmamız için de bilgiye yatırım yapmamız gerekiyor. Çok büyük uzay icatları olacağını, nükleer bazlı konuların ülkemizde büyük önem kazanacağını söyleyebiliriz. Ufolar, uzaydan atmosfere giriş yapan cisimlerle ilgili konular 2021 yolunda çok konuşulacak" diye konuştu.

BİR KADIN DÜNYANIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

2021 yılının dünya politikası ve siyaseti anlamında çok güçlü bir yıl olacağına dikkat çeken Aydın, "Astrolojik göstergelerde bir kadının hükmetmesi, dünyanın gidişatını değiştirmesiyle ilgili bazı ön görülerimiz var. Bunun nasıl gelişeceğini herkes kendi bilgisi dahilinde ön görsün ve izleyip, gözlemlesin. Dünya siyasetini değiştirecek bazı durumlar söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

HALKIN SESİNİ DUYAN KAZANACAK

Türkiye'nin güç kazanacağı bir döneme gittiğini söyleyebileceğini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güçlendiği, güç kazandığı bir döneme gittiğini söyleyebiliriz ama bu çok kolay olmayacak. Dış ilişkilerle ilgili konuların çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Biz siyasetçi, ekonomist değiliz bu yüzden bunlarla ilgili bir fikrimiz yok ama gidişat içerisinde en önemli konu halkın sesini duymak olacak. Halk, vatandaş, toplum, sosyal düzen çok önemli olacak. Eğer doğru sosyal haklarla topluma 'ben buradayım, ben arkanızdayım'  hissiyatı verilirse işlerin çok yolunda gideceğini iddia edebilirim. Satürn kova demek insan içindeki isyanı tetikler. Burayı bastıran bazı şeyler önden gösterilse çok anlam kazanabilir.Sosyal haklarda düzenlemeler ve bir kişinin kişisel refah düzeyini anlayan yaklaşımlar gidişatı toparlayacaktır"

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK KONUŞULACAK

2021 yılının kurtuluş yılı olacağını dile getiren Aydın, "Herkesin tahmin ettiği kötü senaryolar çok fazla olmayacak. Ekonomik durumlar, politik yapı değer kazanacak. İklim değişikliğini çok konuşacağız. Şu anda yavaş yavaş konuşmaya başladık. Güneş fırtınaları, nükleer santrallerin kurulmasıyla alakalı bazı çalışmalar yapılacak, biraz daha yenilenebilir enerji kaynakları konuşulup hayatımızın bir noktasına adapte olurken bir kesim de buna itiraz etme, isyan etme, savaş noktasına gidecek.Uranyum, toryum ve enerji kaynakları ile ilgili çok büyük gelişmeler söz konusu olabilir. Dünya üzerindeki volkanik patlamalar çok ilgi çekici olacak. Bazı yanardağların aktif hale geçmesi yüzünden bölgede yaşanabilecek hava kirliliği, su kirliliği gibi durumlar bazı insanların şehirlerini, bölgelerini terk etmelerine ve yeni bir göç dalgasına neden olabilir" dedi.

OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI DÜNYADAKİ BÜYÜK ŞİRKETLERİN SINAVI

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Satürn kova burcunda, dünya şirketlerinin ekonomik bir daralmaya gitmesi sonucu gelişen olayları gösteriyor. Bu gerilim ekonomide önemli kırılmaların olacağını gösteriyor. Karışık ve kaotik bir durumun protestolarla dünya çapında toplumları endişeye götürebilir. Şirketlerin 2008'den bu yana ekonomik sorunlarına "mış" gibi yapmasının sonuçları ağır olacak. Eğer şirketlerin bireyin yükselişine neden olmayan her bir girişim içindeyse çöküş içine çekilecekler. 2008 yılında yaşanan global krizin bir benzeri söz konusu olabilir. ABD şirketlerinin büyük bir batışı veya borsa ile ilgili büyük sorunlar söz konusu olabilir. Önemli bir dünya liderinin hastalığı veya kaybı söz konusu olabilir. Hükümetlerin teknolojik savaşlar, wifi ve internet hizmetlerindeki aksilikler toplumları bunaltabilir.Teknoloji ve bilgisayar firmalarının değerleri ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bazı kısıtlanmalar ve teknolojik alanda bazı engellenmelere gidebiliriz."


- Karaköse
2021'de dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın yanıtladı…

Yatırım, Nükleer, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2021'de dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın yanıtladı… - Son Dakika


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