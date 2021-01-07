2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
07.01.2021 08:37
Bayburt Belediyesinde 2021 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.
Bayburt Belediyesinde 2021 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.
Başkan Pekmezci toplantı öncesi 2021 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Yeni yılın Bayburt'a, Türkiye'ye, Türk milletine ve Türk İslam Dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT
Son Dakika Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Trump destekçileri Kongre binasının yanına darağacı kurdu! Görenlerin tüyleri diken diken oldu Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı