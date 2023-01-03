2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı - Son Dakika
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2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı

03.01.2023 12:36
2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı

Geçtiğimiz yıl sıklıkla çıkan yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde yine yangın çıktı. Gölün Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçe sınırları kısmında çıkan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Bölgeden toplanan ve büyük çoğunluğu yurt dışına çatı izolasyon malzemesi olarak ihraç edilen kamışlar yangında zarar gördü.

Gölün Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçe sınırları kısmında çıkan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

2022'de yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde yine yangın çıktı! Bölgenin geçim kaynağı ürünlerde zarar büyük

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

2022'de yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde yine yangın çıktı! Bölgenin geçim kaynağı ürünlerde zarar büyük
Kaynak: İHA
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Karahisar, Eber, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı - Son Dakika
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