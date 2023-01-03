Gölün Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçe sınırları kısmında çıkan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı - Son Dakika