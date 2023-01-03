Gölün Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçe sınırları kısmında çıkan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı , Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Eber, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı - Son Dakika

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