2022 YKS tercih sonuçları sorgulama linki! YKS sonuçları açıklandı mı 2022?

Son Dakika: Milyonlarca adayın beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üniversite tercihlerinin ne zaman açıklanacağı açıklandı? Peki, 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama linki! YKS sonuçları açıklandı 2022? Nereye yerleştim? Yerleştirme sonuçlarına nasıl bakabilirim? ÖSYM tercih sonuçları sorgulama!

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ!

2022-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!