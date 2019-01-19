2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayı Yapıldı
48 dakika önce
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayı Vali Orhan Tavlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Çanakkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayı Vali Orhan Tavlı
'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Kepez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Çalıştay Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Akademik uzmanlar, yöneticiler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak, fikir alışverişinde bulunmak, gelecek vaat eden uygulamaları karşılaştırmak ve yeni öğrenme sistemine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Çalıştay öncesinde Vali Orhan TavlıI ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
birer konuşma yaptı.
Ardından Vali Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayına katılan çalışma gruplarıyla bir araya gelerek çalışmalarına katıldı.
2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayına katılan çalışma gruplarıyla yapılan çalışmalar il sonuç raporlarına dönüştürülerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecek. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü