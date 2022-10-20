2023 Yılı Bütçe Teklifi: Türkiye Uzay Ajansı'nın Bütçesi Yüzde 2 Bin 539 Artacak - Son Dakika
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2023 Yılı Bütçe Teklifi: Türkiye Uzay Ajansı'nın Bütçesi Yüzde 2 Bin 539 Artacak

20.10.2022 20:03
2023 Yılı Bütçe Teklifi: Türkiye Uzay Ajansı'nın Bütçesi Yüzde 2 Bin 539 Artacak

Türkiye Uzay Ajansı’nın geçen yıl 61 milyon 293 bin lira olan bütçesinin, 2023 yılında 1 milyar 618 milyon 2 bin lira olması öngörüldü. 2023 yılı bütçe teklifine göre ajansa ayrılan ödenek yüzde 2 bin 539 artacak. Teklif gerekçesinde, “Uzaya bağımsız erişim imkânı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması amacıyla faaliyetler yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

HALİL YATAR

Türkiye Uzay Ajansı'nın geçen yıl 61 milyon 293 bin lira olan bütçesinin, 2023 yılında 1 milyar 618 milyon 2 bin lira olması öngörüldü. 2023 yılı bütçe teklifine göre ajansa ayrılan ödenek yüzde 2 bin 539 artacak. Teklif gerekçesinde, "Uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması amacıyla faaliyetler yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

2023 bütçesi kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) geçen yıl 61 milyon 293 bin lira olan bütçesinin, 2023 yılında 1 milyar 618 milyon 2 bin lira olması öngörüldü.

Ajansın bütçe önerisi, teklifte şöyle gerekçelendirildi:

"Ülkemizin uzay alanındaki faaliyetlerini düzenlemek, yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanında kendisine tanımlanan görevleri yerine getirmekte olup "Uzay ve Havacılık Alanında Bilim, Teknoloji ve Uygulamaların Geliştirilmesi" alt programı kapsamında yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile dışa bağımlılığın azaltılması ve uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması hususunda her türlü çalışmaların yapılarak milli  menfaatlerimize ve toplumun refahına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması temel hedefi çerçevesinde; Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ticari, bilimsel ve araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonlar görevi yürütülmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin arttırılması, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması, bu alandaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi sağlanması gibi amaçlarla da faaliyetler yürütülmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığının uzay ve havacılık alanında bölgesel veya uluslararası oluşum, kuruluş ve ülkelerle bağlantı sağlamak, milletlerarası antlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını ülkemiz adına tutmak, Birleşmiş Milletler nezdinde tescil işlemlerini gerçekleştirmek veya tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirmek, kuruluş ve anlaşmalar nezdinde ülkemizi temsil etmek gibi görevleri de bulunmaktadır."

TUA BAŞKANI, "TÜRK UZAY YOLCUSU SEÇİLİYOR" DEMİŞTİ

TAU Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla 8 Ekim'de yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bilimsel çalışma yapacak ilk Türk uzay yolcusunu seçmeye çok yakın olduklarını, kasım ayı gibi 1 asil, 1 yedek 2 adayın seçileceğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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