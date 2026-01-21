2024 Yılı Yatırım Harcamaları 5.6 Trilyon TL

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamalarının 2024 yılında 5 trilyon 645 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları verilerini açıkladı. Çalışma, 2009-2024 yıllarını kapsayacak şekilde geçmiş yıllar revize edilerek hazırlandı. Çalışmada maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcama kalemleri hesaplandı. Buna göre; maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları 2024 yılında 5 trilyon 645 milyar TL olarak gerçekleşti. Harcamaların 1 trilyon 737 milyar TL'si imalat sektöründe, 885 milyar TL'si toptan ve perakende ticaret sektöründe, 617 milyar TL'si ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIM HARCAMALARI 2,8 TRİLYON TL

2024 yılında maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamalarının 2 trilyon 822 milyar TL'si makine ve teçhizata, 1 trilyon 620 milyar TL'si mevcut bina ve yapılara, 721 milyar TL'si inşaatların ve binaların büyük tadilatlarına, 443 milyar TL'si araziye ve 39 milyar TL'si diğer maddi mallara yatırım harcamaları olarak gerçekleşti. 2023 yılında makine ve teçhizat yatırımlarının maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payı yüzde 52,3 iken 2024 yılında yüzde 50 olarak gerçekleşti. 2024 yılında maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payının en yüksek olduğu ikinci alan ise yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılardaki yatırımlar oldu.