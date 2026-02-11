2025 Aralık'ta Perakende Satışta Büyük Artış - Son Dakika
2025 Aralık'ta Perakende Satışta Büyük Artış

11.02.2026 10:20
TÜİK verilerine göre, Aralık 2025'te ticaret satış hacmi %3,8, perakende satış hacmi %16,3 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2025 verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yıllık yüzde 16,3 arttı.

TÜİK, 2025 yılının Aralık ayına ait ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8, perakende satış hacmi yıllık yüzde 16,3 arttı.

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,3 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,1 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aynı kaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Aralık, Güncel, Son Dakika

