2025 Cari İşlemler Açığı Tahmini Açıklandı

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Kasım ayı cari işlemler verilerine ilişkin olarak, "Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ediyor ve 2025 yılında milli gelire oranının Orta Vadeli Program kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Kasım ayı cari işlemler hesabı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, cari işlemler dengesinin tarihsel ortalamaların altında ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu bir görünüm sergilediğini bildirdi.

Bolat, 2025 yılında cari işlemler dengesinin milli gelire oranının, OVP'de yer alan yüzde 1,4 hedefiyle paralel şekilde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Kasım ayında cari işlemler hesabının 4 milyar dolar açık verdiğini, buna karşın altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2,1 milyar dolar fazla oluştuğunu kaydetti.

Bolat'ın değerlendirmesine göre, 2025'in ilk 11 ayında cari işlemler açığı toplam 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış 12 aylık cari işlemler açığı kasım sonu itibarıyla 23,2 milyar dolar oldu.

Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının yüzde 3,5 artışla 270,4 milyar dolara, hizmet ihracatının ise yüzde 5,1 artışla 122,1 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Kasım 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının yüzde 4 artışla 392,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını ifade etti.

Hizmet ihracatının güçlü seyrini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, seyahat gelirlerinin yıllıklandırılmış bazda 59,4 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bolat, şunları kaydetti:

"Cari işlemler hesabındaki bu olumlu gelişmelerle birlikte ülke risk primi (Cds), son yedi yılın en düşük seviyelerinde seyretmekte olup risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve enflasyonun düşürülmesi sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel ekonomideki dış ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep şartlarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen, Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır.

Cari işlemler hesabındaki bu olumlu gelişmelerle birlikte ülke risk primi (CDS), Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 203,98 baz puana kadar gerilemiş olup risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır.

Küresel konjonktürde izlenen risk ve belirsizliklere, artan korumaci politikalar nedeniyle zayıf seyreden talebe rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmekte rekor tazelemeye devam etmektedir. Bu olumlu gelişmeler ile cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup 2025 yılında milli gelire oranının Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cari işlemler hesabında izlenen dengelenme, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmekte aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz."